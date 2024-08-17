Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İzmir’de Orman Yangınları ile Mücadele
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların yoğun bir şekilde etkilediği İzmir'de yapılan müdahale çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.
900 Vatandaş Güvenli Alanlara Taşındı
Yerlikaya, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde yangın nedeniyle 900 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtti. Yangın yönetimi ekiplerinin aralıksız çalıştığını ifade eden Bakan, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.
Önemli Duyuru! Halkın, yangınla ilgili gelişmelere dikkat etmesi ve yetkililerin talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.