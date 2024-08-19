Orman Yangınlarındaki Son Gelişmeler: AFAD'dan Açıklama

Orman Yangınları Hakkında Önemli Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlk tespitlere göre, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde toplam 142 yapı yangınlardan etkilenmiştir.

Yangınların Etkileri

Memiş, İzmir'in Karşıyaka Seyirtepe bölgesinde yaptığı açıklamada, bu süreçte yoğun olarak Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu gibi bölgelerde de büyük ölçekli yangınların meydana geldiğini ifade etti. Yangınlardan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, sevindirici olanın can kaybı yaşanmamış olması olduğunu belirtti.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Yangınlardan etkilenen illerde valilerin başkanlığında yürütülen çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

"Yangından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir."

güvenli alanlara tahliye edilmiştir." "İlk tespitlere göre 11 yapının yıkık, 92'sinin ağır hasarlı, 32'sinin ise az hasarlı olduğu belirlenmiştir."

Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerindeki yangınlarda yapısal hasar tespit edilmediğini belirten Memiş, ilerleyen günlerde bilgi paylaşımına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bakanlıklardan Yoğun Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok bakanlık ve ilgili kuruluşlarla koordineli bir çalışmanın sürdüğünü ifade eden Memiş, bu süreçte kendilerine destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti. Yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermek için gerekli adımları atacaklarını da belirtti.