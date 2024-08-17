Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltılar

Orman Yangınlarına Yönelik Gözaltılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar bölgesinde 3 kişinin hala arandığını ifade ederken, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bunun yanı sıra, Bolu'da da 4 kişinin orman yangınlarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu gelişmeler, yangınlarla mücadele sürecinin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yangınlarla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.