Orman Yangınlarıyla Mücadelede 7/24 Çalışan Beyin Takımı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi, orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir rol üstleniyor. 7 gün 24 saat aralıksız çalışan merkez, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın ihbarlarını değerlendirerek, yangınları zamanında kontrol altına almayı amaçlıyor.

Yangın Yönetim Merkezi, gelen yangın ihbarlarına hızlı bir şekilde müdahale sürecini sevk ve idare ederek, tüm personel, kara ve hava araçlarının koordinasyonunu sağlıyor. Merkez bünyesinde bulunan İnsansız Hava Araçları (İHA) kontrol odası, yangınla mücadeledeki en önemli unsurlardan birini yönetiyor. İHA pilotları, bu odada sürekli gözlem ve veri aktarımı yaparak yangınların önceden tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Merkezde çalışan teknik yangın uzmanları, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nden (MEUS) aldıkları verilerle riskli alanları belirleyerek, ilgili bölgeleri önceden uyarıyor. Bu sayede, olası büyük yangınlar için hazırlık yapılmış oluyor. Buna karşın ani yangınlarda ise durum sürekli takip edilerek müdahale süreci etkin bir şekilde yönetiliyor.

Yangın Yönetim Merkezi, üst düzey teknoloji kullanımıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi sayesinde yangınlar başlamadan önce riskli alanlar tespit edilerek önleyici adımlar atılabiliyor.

Mobil Yangın Yönetim Aracı

Büyük çaplı yangınlarda, bu yıl hizmete giren Mobil Yangın Yönetim Aracı devreye giriyor. Ankara'daki sistemlerin mobil versiyonunu taşıyan bu araç, olay yerinde daha hızlı ve etkin kararlar alınmasına imkan sağlıyor.

Yangın Yönetim Merkezi, sadece orman yangınlarında değil, olağanüstü durumlarda da kritik bir rol üstleniyor. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler esnasında merkezi süreç yönetiminde aktif bir şekilde görev aldı.

Koordineli Müdahale için Destek

Çıkan ve tehlike arz eden orman yangınlarına dair OGM, Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına düzenli bilgilendirme yapıyor. Afet düzeyine ulaşabileceği öngörülen yangınlarda, rezerv güçler devreye girerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma ve diğer kamu kurumlarıyla hava ve kara unsurlarının katılımı için koordinasyon sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi, orman yangınlarına karşı ihbarları ve yapılan tespitleri değerlendirerek, mücadelede koordinasyonu sağlıyor. Merkez, orman yangınlarında mücadele için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Alevlere müdahalenin zamanında yapılmasında "beyin" rolü üstlenen merkez, son günlerde artan yangınlara karşı yoğun mesai harcıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi, orman yangınlarına karşı ihbarları ve yapılan tespitleri değerlendirerek, mücadelede koordinasyonu sağlıyor. Merkez, orman yangınlarında mücadele için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Alevlere müdahalenin zamanında yapılmasında "beyin" rolü üstlenen merkez, son günlerde artan yangınlara karşı yoğun mesai harcıyor.