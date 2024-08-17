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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Be-200 Uçağı Desteği

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Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:23
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Be-200 Uçağı Desteği

İletişim Başkanlığı'ndan Yangın Mücadelesi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'nın yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği vurgulandı.

Yangınların Durumu ve Hava Araçları

Güncel durumu aktaran İletişim Başkanlığı, İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'te aktif olan 5 orman yangınının söndürülmesi için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı. Yangınlar için toplamda 42 helikopter ve 11 uçak olmak üzere 53 hava aracı, arazöz ve çeşitli iş makinelerinin bulunduğu 366 kara aracı ile etkin bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı

Açıklamada, Be-200 uçağının yüksek su atma kapasitesi, amfibik yapısı ve hızlı intikal kabiliyeti sayesinde orman yangınlarının etkili bir şekilde söndürülmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Be-200 uçağı, orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir destek sunmaya devam ediyor.

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