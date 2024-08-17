Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hava ve Kara Operasyonları

Orman Yangınlarına Karşı Havadan ve Karadan Müdahale
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale çalışmalarıyla ilgili önemli görüntüler paylaştı.
Kahramanlar Yangınlarla Mücadelede
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımda, "Ormanın kahramanları hava koşullarının zorluklarına rağmen ülke genelinde gelen yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar," denildi.
Bu paylaşım kapsamında İzmir, Manisa, Aydın, Bolu, Karabük ve Uşak’taki yangınlara müdahale anlarından görüntüler de sergilendi.