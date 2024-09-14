Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Alım Usulleri Belirlendi

Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Yeni Usul ve Esaslar

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla etkin mücadele sağlamak amacıyla ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının usul ve esaslarını düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Doğrudan Temin ve Teklif Alma Yöntemleri

Alımlar, doğrudan temin usulü veya teklif alma yöntemi ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda OGM, ihtiyaçlarını ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın, fiyat görüşmeleri yaparak temin edebilecek. Bu durum özellikle hava ve kara araçları ile ekiplerin bakım ve modernizasyonunu kapsıyor.

Uluslararası Alımlar ve Standartizasyon

Yurt içinden veya yurt dışından yapılacak alımlar, ikili anlaşmalar veya mevcut malzeme ile hizmetlerin standartizasyonu gereğince yapılacak. Ayrıca, ihale sürecinde teklif alma usulü ile yükleniciler, ihale dokümanında belirtilen fiyat avantaj oranlarına göre seçilecek.

İhale Sürecinin Yönetimi

İhale komisyonu, başkan dahil en az beş kişiden oluşacak ve ihale öncesinde fiyat araştırması ile yaklaşık maliyet belirlenecek. Ancak, sınai veya teknolojik zorunluluklar gibi nedenlerle maliyet belirlenemediğinde, bu durum gerekçelendirilerek onay belgesinde belirtilerek ihale süreci başlatılabilecek.

Özel Usul ve Esaslar

Karar, teknik şartname ve ihale dokümanı özellikleri, teklif geçerlilik süreleri, mali tekliflerin açılması ile değerlendirilmesi, ihale sonuçlarının onaylanması gibi konularda detaylı usul ve esasları da içermektedir. Bu düzenlemeler, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.