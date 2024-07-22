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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Teknolojiler

Türkiye, orman yangınlarını 14 İHA ve 368 kamerayla 7/24 izliyor. Bakan Yumaklı, alınan önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:00
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Teknolojiler

Orman Yangınları İçin Yükselen Teknolojik Önlemler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri ve teknolojik çözümleri paylaştı. Bu bağlamda, Türkiye genelinde ormanların izlenmesi için 14 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 368 kamera kullanılmakta.

Yangın Öncesi ve Müdahale Hazırlıkları

Bakan Yumaklı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'un orman yangınlarına yönelik yazılı bir önergesini yanıtlayarak, bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA'nın yangınlara müdahale için hazırlandığını belirtti.

Ayrıca, 184 akıllı kule de dahil olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi ile 1686 arazöz ve 2655 ilk müdahale aracı orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri

Orman yangınlarıyla mücadelede 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllünün yer aldığını ifade eden Bakan Yumaklı, ormanların korunması için çeşitli eğitim faaliyetleri de yürütüldüğünü dile getirdi.

Farkındalık ve Kamu Kampanyaları

Bakan Yumaklı, ormanlar konusundaki toplumsal bilinci artırmak amacıyla kamu spotları ve belgesellerle halkı bilgilendirdiklerini aktardı. Bunun yanı sıra, 'Orman Benim' kampanyası ile ormanların atıklardan temizlenmesi ve yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor.

Yangın önleme tesislerinin yapılması ve mevcut tesislerin bakımlarının tamamlanmasıyla muhtemel yangınların büyüme riski azaltılmaya çalışılmaktadır.

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