Ormana Köyü, Birleşmiş Milletler'den 'En İyi Turizm Köyü' Ödülünü Aldı

Ormana Köyü, En İyi Turizm Köyü Ödülünü Kazandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Ormana köyü, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın düzenlediği En İyi Turizm Köyü Programı'nda 'en iyi turizm köyü' olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarıyı sosyal medya hesabından duyurarak, Türkiye'nin gururlandığını belirtti.

Tarihi ve Doğal Güzellikler

Ersoy, Ormana'nın tarihi dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkının uluslararası düzeyde tescillendiğini ifade etti. 2024 yılındaki değerlendirmelerde elde edilen bu unvan, ülkemizin turizm alanındaki potansiyelini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Karabük-Yörük Köyü de Destekleniyor

Ormana'nın yanı sıra, Karabük-Yörük köyü de aynı programın İyileştirme Programına dahil edilerek desteklenecek. Bu durum, Antalya-Ormana'nın küresel tanınırlığını artırmak için yeni fırsatlar yaratacak.

Bakan Ersoy, başarıyı kutlayarak Ormana halkına hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nın 2024 yılı değerlendirmelerinde, Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazandı.

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nın 2024 yılı değerlendirmelerinde, Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazandı.