Ormanağzı'da Yaban Keçileri Köy İçinde Özgürce Otluyor

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yaban keçileri evlerin ve bahçelerin arasında dolaşıyor; köylüler doğayı koruyarak onlara özgür yaşam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:14
Doğayla iç içe...

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde, yaban keçileri evlerin arasına ve bahçelere kadar girerek özgürce otluyor.

Doğayla iç içe yaşamın en güzel örneklerini sergileyen köy halkı, yaban hayvanlarına büyük saygı gösteriyor. Ormanağzı Mahallesi'nde doğaya ve doğal yaşamın korunmasına büyük önem veriliyor.

Köylüler, yaban keçilerini rahatsız etmeden onların özgürce dolaşmasına izin veriyor. Yol kenarlarında dolaşan keçiler ise köyden geçenlerin ilgisini çekiyor.

Köyden geçerken manzarayı gören Fuat Demir, "Ormanağzı köylülerini tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi.

