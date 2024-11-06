Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 105 İsyancı Silah Bıraktı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahsızlanma Hamlesi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun 105 üyesi, silahlarını bırakarak teslim oldu. Bu önemli gelişme, ülkedeki iç çatışmaların azalmasına katkı sağlayabilir.

Hükümetin Açıklaması

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, bu isyancıların gönüllü olarak Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programına (DDRR) katıldığını duyurdu. Balalou, diğer isyancılara da çağrıda bulunarak, korkularını aşmaları ve silahsızlanma sürecine dahil olmaları için saklandıkları yerlerden çıkmalarını istedi.

Devam Eden İç Çatışmalar

Ülkede, 2013 yılından bu yana süregelen iç çatışmalar, Seleka, Anti-Balaka, 3R gibi çeşitli silahlı grupların etkisiyle devam etmektedir. Bu gruplar, özellikle zengin yeraltı kaynaklarının bulunduğu bölgelerin kontrolü için mücadele vermektedir.

CPC, Aralık 2020'de başkent Bangui'yi ele geçirmek amacıyla harekete geçmiş, ancak bu girişim başarılı olamamıştır. 2013'ten bu yana yaşanan şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla insan ise yerinden edilmiştir.