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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 478 İsyancı Silah Bıraktı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 478 CPC üyesi silah bırakarak teslim oldu. Ülkede devam eden çatışmaların bilançosu ise çarpıcı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:45
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 478 İsyancı Silah Bıraktı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tarihi Teslim Olma

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun 478 üyesi, gönüllü olarak silah bıraktı. Bu önemli gelişme, ulusal basında yer alan askeri kaynaklere dayandırılarak aktarıldı.

Silahsızlanma Programına Katılım

478 CPC üyesi, Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programı'na (DDRR) katılmak için teslim oldu. İsyancılar, beraberlerinde 1788 askeri mühimmat, 30 AK-47 kalaşnikof ve 8 roketatarı DDRR yetkililerine teslim etti.

Son Gelişmeler ve Silahlı Gruplar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde son iki haftada yaklaşık 150 isyancının silah bıraktığı bilgisi de edinildi. Ülkede Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC) ve Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynakları açısından zengin bölgelerin kontrolü için mücadele ediyor.

CPC'nin Geçmişi

CPC, Aralık 2020’de başkent Bangui'yi ele geçirmek amacıyla bir harekat başlatmış, ancak bu girişim başarılı olamamıştır. Ülkede, 2013 yılından bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman olan binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve 1 milyondan fazla insan yerinden olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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