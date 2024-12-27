Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahlı Saldırı: 10 Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahlı Saldırı Şoku

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Garo maden sahasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı. Olay, Ouham-Pende'ye bağlı Bozoum şehrinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda gerçekleşti.

3R İsyancı Grubu Saldırıda Bulundu

Ulusal basındaki haberlerde belirtilenlere göre, saldırıyı 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) isimli isyancı grup gerçekleştirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri, bölgede isyancılara karşı operasyon başlattı.

Silahlı Grupların Egemenlik Mücadelesi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), ve Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin kontrolü için sıkça saldırılar düzenliyor.

CPC İsyancı Gruplarının Faili

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekât başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Şiddet Olaylarının Etkileri

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman olmak üzere binlerce kişi katledildi ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Bu son saldırı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde süregelen çatışmaların ne denli tehlikeli bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.