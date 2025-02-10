Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Toprak Kayması: 20 Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda yer alan bir maden sahasında gerçekleşen toprak kayması, faciaya yol açtı. Olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaga eyaletine bağlı Gordil kasabası yakınlarındaki "5 Kilos" adlı maden sahasında meydana gelen bu trajik olay, yerel halkı derinden yaraladı.

Arama kurtarma çalışmalarının hâlâ devam ettiği kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve maden ocaklarının kurallara uygun çalışmadığına dikkat çekiyor. Özellikle, yoğun mevsimsel yağışların meydana geldiği bu dönemde bu tür kazaların daha sık yaşandığı kaydediliyor.