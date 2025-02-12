Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tunus Askeri Öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tunus Askerinin Ölümü

Tunus Savunma Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda görevli bir Tunus askerinin Çad sınırında açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü himayesinde faaliyet gösteren Tunus Hızlı Müdahale Birliği'ne mensup askeri devriyeye, Ndele bölgesinde ateş açıldığı belirtildi. Açılan ateş sonucu Tunuslu bir askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Görevleri ve Faaliyetleri

Tunus Hızlı Müdahale Birliği, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM misyonuna destek amacıyla rutin görevlerini sürdürürken BM bayrağı altında yer alıyordu. Bu birliğin, Temmuz 2021'den bu yana barış gücü birliklerine destek sağlamak, sivilleri silahlı grupların eylemlerinden korumak, konuşlanma alanını güvence altına almak, insani yardımı yönlendirmek ve BM personelini korumak gibi çeşitli görevlerde bulunduğu bildirildi.