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Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi TBMM'den Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Türk askerlerinin görev süresi bir yıl uzatıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:47
Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi TBMM'den Geçti

Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda onaylandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlara katılım yetkisinin bir yıl süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

CHP’den eleştiriler

Tezkere üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, halkın giderek yoksullaştığını ve toplumsal barışın tehdit altında olduğunu vurgulayarak, iktidarın dikkati başka konulara çekmeye çalıştığını ifade etti.

Saadet Partisi'nden destek çağrısı

Saadet Partisi Grubu adına konuşan Cemalettin Kani Torun, dünyada mevcut 28 aktif çatışmadan sekizinin Afrika’da yaşandığını belirtti. Bunun yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti’nin de bu olumsuz tabloya dahil olduğunu kaydetti. Torun, "Etkili tedbirler için uluslararası iradenin devam etmesi önemlidir." dedi.

MHP’den stratejik işbirliği vurgusu

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, 2023 yılı itibarıyla Afrika ile ticaret hacminin 45 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İYİ Parti'den temkinli yaklaşım

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, BM barış misyonlarını olumsuz görmediklerini; ancak tezkere ile ilgili tereddütleri olduğunu ifade etti. Ergun, "Parlamentoyu bilgilendirin." çağrısında bulundu.

Demokratik Sol Parti'nin eleştirileri

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, 6.1 milyon nüfusun 3.4 milyonunun insani yardıma bağımlı yaşadığını belirtirken, yardımın yeterli olmadığını vurgulayarak daha bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini savundu.

AK Parti'den bölgesel istikrar vurgusu

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, MINUSCA’nın, sivil halkı koruma amacını taşıdığını belirtirken, "Afrika ile mevcut işbirliğimiz güçleniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika ile ticaretinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını kaydetti.

CHP’den hükümete eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'nin dış politikasını eleştirerek, "Halk yoksulluktan mustaripken, hükümet alternatif gündemlerle meşguldür," dedi.

Şehit ve gazi yakınları Genel Kurulu ziyaret etti

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü "Huzur ve Kardeşlik Projesi" kapsamında, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi yakınları, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar eşliğinde Genel Kurul çalışmaları izledi.

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