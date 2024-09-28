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Orta Asya-ABD 'C5+1' Dışişleri Bakanları Toplantısı New York'ta Gerçekleşti

Orta Asya ülkeleri ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta ekonomi, güvenlik ve bölgesel işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:13
Orta Asya-ABD 'C5+1' Dışişleri Bakanları Toplantısı New York'ta Gerçekleşti

Orta Asya-ABD 'C5+1' Toplantısı

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ABD'nin dışişleri bakanları, 'C5+1' formatındaki toplantı için bir araya geldi. Toplantı, 1 Kasım 2015'ten beri devam eden işbirliğinin bir parçası olarak New York'ta gerçekleştirildi.

Toplantının Temaları

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, toplantıda ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, lojistik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması konularının önemine değindi. Ayrıca, çevresel sorunlarla ortak şekilde mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise, 19 Eylül 2023'te yapılan C5+1 Devlet Başkanları Zirvesi'nde varılan anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Blinken, ABD ile Orta Asya ülkeleri arasındaki maden kaynakları üzerindeki ticari işbirliğini destekleme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ortak Mücadele ve İşbirliği

Toplantı sırasında, bakanlar terör, aşırılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi konularda ortak çabaların artırılması konusunda anlaştı. Ayrıca, C5+1 formatındaki 10. yıl kutlamaları için planların yapıldığı belirtildi ve bölge ülkeleri ile ABD'nin uluslararası sorunlara yerel çözümler bulma arzusu vurgulandı.

Ekonomik ve Güvenlik Koşulları

'C5+1' formatı, Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomik gelişim, bölgesel işbirliği ve güvenlik konularında çok taraflı bir işbirliği mekanizması olarak öne çıkmaktadır.

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