Orta Asya Savunma Bakanları Semerkant'ta Buluştu

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının Birinci Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar etkinlik öncesinde 2. Dünya Savaşı şehitlerine adanan Yaslı Anne Anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Toplantıya, ev sahibi Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedovun ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan savunma bakanları katıldı.

Mirziyoyev'in Mesajı

Toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarına gönderdiği mesaj okundu. Mirziyoyev, kardeş halklar arasındaki barış ve birliktelik bağlarının karşılıklı işbirliği ve dayanışma ile güçlendiğini kaydederek toplantının başarılı geçmesini diledi.

Ele Alınan Konular

Katılımcılar, bölge ülkeleri savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerini ele aldı. Toplantıda bölgesel güvenliğin sağlanması, devletler arası askeri-teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve uluslararası terörizme karşı ortak mücadelede karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tatbikat İzleme

Orta Asya savunma bakanları bugün ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katılımıyla Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan savunma bakanlıklarına bağlı birliklerce Semerkant yakınlarındaki Kattakurgan askeri poligonunda düzenlenecek Birlik - 2025 bölgesel ortak tatbikatını izleyecek.

