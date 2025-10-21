Orta Asya Savunma Bakanları Semerkant'ta Buluştu

Orta Asya Savunma Bakanları Birinci Toplantısı Semerkant'ta gerçekleşti; bakanlar Yaslı Anne Anıtı'nı ziyaret etti, iş birliği ve Birlik - 2025 konuşuldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:00
Orta Asya Savunma Bakanları Semerkant'ta Buluştu

Orta Asya Savunma Bakanları Semerkant'ta Buluştu

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının Birinci Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar etkinlik öncesinde 2. Dünya Savaşı şehitlerine adanan Yaslı Anne Anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Toplantıya, ev sahibi Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedovun ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan savunma bakanları katıldı.

Mirziyoyev'in Mesajı

Toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarına gönderdiği mesaj okundu. Mirziyoyev, kardeş halklar arasındaki barış ve birliktelik bağlarının karşılıklı işbirliği ve dayanışma ile güçlendiğini kaydederek toplantının başarılı geçmesini diledi.

Ele Alınan Konular

Katılımcılar, bölge ülkeleri savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerini ele aldı. Toplantıda bölgesel güvenliğin sağlanması, devletler arası askeri-teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve uluslararası terörizme karşı ortak mücadelede karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tatbikat İzleme

Orta Asya savunma bakanları bugün ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katılımıyla Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan savunma bakanlıklarına bağlı birliklerce Semerkant yakınlarındaki Kattakurgan askeri poligonunda düzenlenecek Birlik - 2025 bölgesel ortak tatbikatını izleyecek.

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının ilk toplantısı Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde...

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının ilk toplantısı Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlendi. Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov’un (ortada) ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan savunma bakanlarının katılımıyla Orta Asya Savunma Bakanları Birinci Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov, Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Mukambetov Ruslan Mustafayeviç (sol 2), Tacikistan Savunma Bakanı Tümgeneral İmamali Sabirzade (sağ 2) ve Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev (sağda) yer aldı.

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının ilk toplantısı Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor