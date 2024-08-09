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Orta Asya Toplantısı: İlham Aliyev Güvenlik İşbirliğinin Önemini Vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Asya ülkeleri ile güvenlik işbirliği vurgusuyla önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:55
Orta Asya Toplantısı: İlham Aliyev Güvenlik İşbirliğinin Önemini Vurguladı

İlham Aliyev'den Önemli Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"nda konuştu. Aliyev, dünyadaki artan tehditler ve zorlukların, Orta Asya ülkeleri ile Azerbaycan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Dostluk ve Kardeşlik Vurgusu

Aliyev, toplantının onur konuğu olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek, Azerbaycan’ın bu toplantıya davet edilmesinin ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin aynı tarihi ve kültürel coğrafyada yer aldığını vurguladı.

Karabağ ve Eğitim İşbirliği

Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşasında Orta Asya ülkelerinin desteklerinin önemine değinerek, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a, bölgede eğitim kurumları kurmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Orta Koridor'un Önemi

Cumhurbaşkanı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesinin artırılması, Hazar Denizi'ndeki ticari filo için yeni gemiler siparişi ve Orta Asya ile altyapı projeleri gibi konuların Orta Koridor'un önemini artıracağını belirtti.

İklim Değişikliği Üzerine Ortaklıklar

Aliyev, Azerbaycan’ın 11-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Orta Asya ülkeleri ile iklim değişikliği sorunları için ortak girişimlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

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