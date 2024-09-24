Orta Doğu'da Uçuş İptalleri Devam Ediyor

Uçuşlar Askıya Alındı

Artan güvenlik endişeleri nedeniyle, pek çok uluslararası hava yolu şirketi Orta Doğu'daki uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor.

Hava Yolu Şirketlerinin Kararları

Wizz Air, Tel Aviv ile Amman seferlerini geçici olarak durdururken, British Airways de benzer bir karar alarak iki gün süreyle uçuşları askıya aldı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise 14 Ekim'e kadar İsrail'e olan uçuşlarını iptal etti.

Bu iptaller, Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings gibi Lufthansa grubundaki diğer şirketler için de geçerli olup, özellikle güvenlik endişeleri nedeniyle alınmıştır.

Havalimanları Durumunu Sürdürüyor

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü, Ben Gurion Havalimanı'nın her zamanki gibi çalıştığını ve devam eden uçuşlar hakkında herhangi bir yönlendirme olmadığını bildirmiştir.

Azerbaycan ve Diğer Ülkelerin Uçuşları

Azerbaycan Hava Yolları, güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki seferlerini durdurduğunu duyurdu. Ayrıca Iberia ve Macaristan merkezli hava yolu şirketleri de benzer duygularla uçuşlarını askıya aldı.

Türk Hava Yolları ve Diğer İptaller

Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası taşıyıcı, Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı'na olan seferlerini durdurma kararı aldı.

İsrail’in Lübnan’a Saldırıları

İsrail ordusu, son günlerde Lübnan'ın güneyinde yoğun hava saldırıları düzenleyerek büyük can kaybına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35 çocuk ve 58 kadınla birlikte 492 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgeden Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgalarının devam ettiği belirtilirken, Lübnan Eğitim Bakanlığı eğitime ara verildiğini, İçişleri Bakanlığı ise okulların yerinden edilen vatandaşlar için barınma merkezi olarak açıldığını duyurdu.