Orta Doğu Üzerine Diplomatik Zirve: Avrupa ve ABD Dışişleri Bakanları Paris'te Buluştu

Orta Doğu İçin Acil Toplantı

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün Paris'te ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki güncel durumu değerlendireceklerini açıkladı.

Diplomatik Çabalar ve İnsani Yardım

Tajani, basın toplantısında Alberto Nunez Feijoo ile yaptığı görüşmede, “İsrail'e yönelik endişelerimizi dile getiriyoruz. Gazze'deki sivillerin durumu, insani yardım kuruluşlarının çalışanları için de büyük önem taşıyor. Paris'teki toplantımızda, gerilimi önlemek adına neler yapabileceğimizi konuşacağız” diye belirtti.

Birleşmiş Milletler Toplantısı ve Ateşkes Arayışı

Tajani, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında G7 ülkeleriyle birlikte Orta Doğu konularını ele alacaklarını, esirlerin serbest bırakılması ve yardım ulaştırılması konularında ateşkes talep edeceklerini açıkladı.

İsrail ile Diplomasinin Önemi

İsrail'e uygulanabilecek olası yaptırımlara değinen Tajani, “İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması hatalı bir yaklaşım olur. Diplomasik iletişimi kesmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı İle İlgili Görüşler

Tajani, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında “Rusya ile savaşta olmadığımızı belirtmeliyim. Barış konferansında, tüm tarafların katılımı ve adil bir çözüm arayışı önemlidir” şeklinde görüş belirtti.

İspanyol Muhalefet Liderinin Yorumları

İspanyol muhalefet lideri Feijoo ise ülkesinin hükümetini Venezuela ve düzensiz göç politikaları hakkında eleştirdi. Feijoo, “İspanyol diplomasisinin bir diktatörlüğün hizmetine sunulmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelenin İtalya'da etkili olduğunu vurgulayan Feijoo, İspanya’da ise bu konuda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.