Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Gelecek Günlerde Dikkat!

Orta Karadeniz İçin Fırtına Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, özellikle Kastamonu ve Sinop çevrelerinde rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın Etkisi Geçici Olacak

Beklenen fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi ve ardından etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu nedenle, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.