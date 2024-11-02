Orta Karadeniz'de Hava Sıcaklığı Düşüşte ve Yağış Bekleniyor

Orta Karadeniz'de Hava Durumu Değişiyor

Orta Karadeniz bölgesinde, hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5-9 derece arasında düşmesi bekleniyor. Çorum Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda, sıcaklıktaki bu azalmanın hissedilir derecede olacağı belirtildi.

Sıcaklık Değişimlerinin İzlenmesi Önemli

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Samsun'da en yüksek 15, en düşük 7, Çorum’da 10, en düşük -1, Tokat’ta 11, en düşük 1, Amasya’da 13, en düşük 1, Ordu’da 14, en düşük 8, Kastamonu’da 11, en düşük -2 ve Sinop’ta 16, en düşük 8 derece olarak seyredeceği öngörülüyor.

Yağış ve Zirai Don Riskine Dikkat

Ayrıca, soğuk hava nedeniyle bölge genelinde yağışlar beklenmektedir. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, rakımı 1000 metre ve üzeri kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler ve erken uyarılar doğrultusunda, özellikle kuvvetli yağış ve fırtına durumlarında tarımsal faaliyetlerde zirai don riskine karşı tedbir alınması önem arz etmektedir.