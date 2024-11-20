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Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yüksek kesimlerde hız 90 km/s'ye ulaşabilir.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:18
Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına riski bulunuyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Orta Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney yönlü rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın öğle saatlerine doğru Amasya, Çorum ve Tokat gibi illerde de görüleceği ifade edildi.

Rüzgar hızı, normal şartlarda saatte 74 kilometreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde bu hızın 90 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Vatandaşlar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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