Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya Kar Uyarısı

Kar Yağışı Bekleniyor

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusuna yönelik kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Etki Alanı ve Beklentiler

Açıklamaya göre, Amasya ve Kayseri çevreleri başta olmak üzere, Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu kesimleri ile Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kar yağışı beklenmektedir.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.