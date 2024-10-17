DOLAR
34,18 -0,05%
EURO
37,19 -0,24%
ALTIN
2.942,14 -0,23%
BITCOIN
2.311.767,53 0,06%

Orta ve Batı Afrika'da Sel Faciası: 10 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

Aşırı yağışlar nedeniyle Orta ve Batı Afrika'da 10 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 04:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 04:06
Orta ve Batı Afrika'da Sel Faciası: 10 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

Orta ve Batı Afrika'da Büyük Sel Felaketi

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children, Orta ve Batı Afrika bölgelerinde gerçekleşen aşırı yağışların yol açtığı sellerin büyük bir krize neden olduğunu duyurdu. Bu felaket, yaklaşık 10 milyon çocuğun eğitim hayatını olumsuz etkiliyor.

Etkilenen Ülkeler ve İstatistikler

Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, Nijer, Nijerya, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde seller sonucunda yaklaşık 1 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Okul binalarının ciddi hasar gördüğü ve bazıları tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Okul Açılış Tarihleri Uzatıldı

Mali'de okulların bir ay, Nijer'de ise üç hafta gecikmeli açılacağı ifade ediliyor. Bu sorunların yanı sıra bölgede mevcut olan çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle zaten 36 milyon çocuğun eğitim imkanlarından yararlanamadığı biliniyor. Sel felaketi ile birlikte bu sayıya 10 milyon çocuk daha eklendi.

Bu durum, dünya genelindeki eğitim sistemlerine büyük bir tehdit oluşturmakta ve uluslararası toplumun acil müdahale etmesini gerektirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lazkiye'ye Saldırı İddiaları Gündemde
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisinin Ailesiyle Görüştü
4
Bağcılar’da kendisine kamyon çarpan yaya öldü
5
Orta ve Batı Afrika'da Sel Faciası: 10 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor
6
Avrupa Birliği, Senegal'e Düzensiz Göçle Mücadele İçin 30 Milyon Euro Destek Sağlayacak
7
Liam Payne Hayatını Kaybetti: One Direction Üyesi Balkondan Düşerek Öldü

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı