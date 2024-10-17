Orta ve Batı Afrika'da Sel Faciası: 10 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

Orta ve Batı Afrika'da Büyük Sel Felaketi

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children, Orta ve Batı Afrika bölgelerinde gerçekleşen aşırı yağışların yol açtığı sellerin büyük bir krize neden olduğunu duyurdu. Bu felaket, yaklaşık 10 milyon çocuğun eğitim hayatını olumsuz etkiliyor.

Etkilenen Ülkeler ve İstatistikler

Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, Nijer, Nijerya, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde seller sonucunda yaklaşık 1 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Okul binalarının ciddi hasar gördüğü ve bazıları tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Okul Açılış Tarihleri Uzatıldı

Mali'de okulların bir ay, Nijer'de ise üç hafta gecikmeli açılacağı ifade ediliyor. Bu sorunların yanı sıra bölgede mevcut olan çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle zaten 36 milyon çocuğun eğitim imkanlarından yararlanamadığı biliniyor. Sel felaketi ile birlikte bu sayıya 10 milyon çocuk daha eklendi.

Bu durum, dünya genelindeki eğitim sistemlerine büyük bir tehdit oluşturmakta ve uluslararası toplumun acil müdahale etmesini gerektirmektedir.