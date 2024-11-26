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Orta ve Doğu Karadeniz'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Rize, Giresun, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Ordu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı yollar için mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:54
Orta ve Doğu Karadeniz'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Orta ve Doğu Karadeniz'in çeşitli illerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rize, Giresun, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Ordu'da kar yağışı sonucu kapalı yollar, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen açılmayı bekliyor.

Rize'de Kapalı Yollar

Rize'nin yüksek kesimlerinde son iki gündür etkili olan kar yağışı, Ardeşen ilçesinde 3, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 15 olmak üzere toplamda 24 köyün ulaşımını etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, 39 personel ve 18 iş makinesi ile kapalı yolların açılması için gece gündüz çalışıyor.

Giresun'daki Durum

Giresun ilinde, merkezde 3, Alucra’da 10, Bulancak’ta 2, Çamoluk’ta 6, Çanakçı’da 2, Dereli’de 26 ve diğer bazı bölgelerde olmak üzere toplamda 76 köy yolu hala ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Artvin'de Yaşamı Olumsuz Etkileyen Kar Yağışı

Artvin'de yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, ulaşım ağını olumsuz etkiliyor. Merkezde 4 ve Yusufeli'nde 37 olmak üzere toplamda 76 köyle ulaşım kapalı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları yürütmektedir.

Trabzon ve Gümüşhane'deki Çalışmalar

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 5 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan Gümüşhane'de 86 köy yolunun kapanması, ekiplerin iş yükünü artırmış durumda.

Bayburt'ta Ulaşımda Aksamalar

Bayburt'ta, kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Belediye ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, bazı iş yerleri çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle zarar gördü.

Ordu'da Kapalı Yollar Açılıyor

Ordu'da, orta ve yüksek rakımlı ilçelerde kapalı mahalle yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi 259 iş makinesi ve 615 personel ile çalışmalara devam ediyor. Halen kapalı 15 mahalle yolunun açılması, öncelikle hasta ve cenaze olan mahallere yönlendiriliyor.

Kar yağışı ve aşırı soğuk, içme suyu hatlarını da etkilerken, ekipler sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kardan...

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam etti.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kardan...

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam etti.

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