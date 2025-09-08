Ortaca'da arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan tartışma sonucu arkadaşını tüfekle vurarak öldüren sanık hakkında karar verildi.

Duruşma

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan K. (24) ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan O.G. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tanık olarak dinlenen B.C.T, sanık ile maktul Mutlu Kılıç arasında sanığın üvey annesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve ikilinin telefon üzerinden küfürleşmelerine şahit olduğunu anlattı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü.

Tutuksuz yargılanan O.G. ile Z.Z. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

Olay, Beşköprü Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. Furkan K. ile arkadaşı Mutlu Kılıç (29) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Furkan K. tüfekle ateş açarak Kılıç'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş; kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Furkan K. ile birlikte O.G. ve Z.Z. de gözaltına alınmış, sonrasında O.G. ve Z.Z. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.