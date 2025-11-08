Ortaca'da Buğday, Limon, Nar ve Domates İhracatına Bitki Sağlık Onayı

Ortaca'da AB, KKTC ve Bosna Hersek'e gönderilecek buğday, limon, nar ve domateslere Bitki Sağlık Sertifikası verildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:30
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'e ihraç edilmesi planlanan buğday, limon, nar ve domates ürünleri denetlendi.

Yapılan kontroller

Bitki Sağlık İnspektörleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde ürünler karantina etmenleri açısından titizlikle değerlendirildi.

Sertifika onayı

Kontroller sonucunda sağlıklı ve temiz bulunan ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracata uygunluk onaylandı.

Bu sertifikalarla birlikte söz konusu ürünlerin ihracat süreçlerinin ilerletilmesine karar verildi.

