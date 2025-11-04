Ortaca Hal Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ortaca Hal Kavşağı'nda trafik kazası

Trafik ışıkları arızası zincirleme kazaya yol açtı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kavşaktaki ışık sisteminin çalışmaması nedeniyle sürücüler arasında geçiş üstünlüğü kargaşası yaşandı. Bu sırada seyretmekte olan araçlardan biri önündeki kamyona çarptı.

Kazada yaralanan kadın sürücü Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede trafik önlemi alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı.

MUĞLA'NIN ORTACA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI. KAZANIN TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMAMASINDAN KAYNAKLANDIĞI ÖĞRENİLİRKEN, KAZADA YARALANAN KADIN SÜRÜCNÜN SAĞLIK DURMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.