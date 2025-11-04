Ortaca Hal Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Hal Kavşağı'nda ışık arızası nedeniyle meydana gelen kazada bir kadın yaralandı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:12
Ortaca Hal Kavşağı'nda trafik kazası

Trafik ışıkları arızası zincirleme kazaya yol açtı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kavşaktaki ışık sisteminin çalışmaması nedeniyle sürücüler arasında geçiş üstünlüğü kargaşası yaşandı. Bu sırada seyretmekte olan araçlardan biri önündeki kamyona çarptı.

Kazada yaralanan kadın sürücü Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede trafik önlemi alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı.

