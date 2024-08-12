Ortak Çağrı: Gazze'de Ateşkes Zamanı

Ortak İnisiyatif: Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için ortak bir açıklama yaptı.

"Kaybedecek Daha Fazla Zaman Kalmadı"

Ortak açıklamada, "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadesine yer verildi. Bu ülkeler, Orta Doğu'daki gerilimlerin azaltılmasını ve Gazze'deki çatışmaların son bulmasını desteklediklerini belirttiler.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in ateşkes için yürütülen müzakerelerin yeniden başlaması çağrısına verdiği destek vurgulanarak, "Tüm taraflar üzerine düşeni yapmalı" denildi.

Bölgesel Güvenlik ve İran

Ayrıca, İsrail'in İran'a karşı kendini savunma hakkına tam destek verileceği belirtilerek, İran'ın askeri tehditlerine son vermesi gerektiği ifade edildi. Bu tür tehditlerin bölgesel güvenlik için büyük tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Askeri Yardım ve Tepkiler

ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardım yapmış ve bu durum uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

10 Ağustos'ta ise, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen hava saldırısında, namaz için toplanan sivillerin hedef alındığı bildirildi. Bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.