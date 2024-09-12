Ortak Türk Alfabesi Gelişimi: Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ortak Türk Alfabesi Gelişimi ve Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ortak Türk alfabesinin geliştirilmesinin Türk halkları arasında anlayış ve işbirliğini teşvik ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen üçüncü toplantısının 9-11 Eylül tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirildiğini hatırlattı. Komisyon, Türk devletlerinden atanmış üyeleriyle bir araya gelerek, 2 yıllık çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanarak ortak bir alfabe geliştirmeyi amaçladı.

Toplantıda Yapılanlar

Açıklamada, toplantıda 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı ortak Türk alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği vurgulandı. Komisyon, detaylı tartışmalar yaparak alfabede geliştirilmesi gereken unsurları belirledi. Bu özverili çalışmalar sonucunda, 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldığı ifade edildi. Her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ederken, bu toplantının tarihi bir anı temsil ettiği belirtildi.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Ortak Türk alfabesinin geliştirilmesi, sadece Türk halkları arasında anlayış ve işbirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların dil mirasını da koruma hedefini taşımaktadır. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu, bu süreçteki değerli katkıları sebebiyle Türk devletlerinin hükümetlerine ve komisyon üyelerine teşekkürlerini sundu. Ayrıca, ilgili tüm kurumları önerilen ortak Türk alfabesinin uygulanmasını aktif biçimde desteklemeye davet etti.