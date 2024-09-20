Ortak Türk Alfabesi'nde Yeni Gelişmeler

Ortak Türk Alfabesi Duyuruldu

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 9-11 Eylül tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Ortak Türk Alfabesi ile ilgili önemli bir bildiri yayınladı.

Türk Dillerinin Özellikleri Vurgulandı

Komisyon, bildiride Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerini dikkatle incelediklerini ve farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe içerisinde temsil edilmesine özen gösterildiğini vurguladı. Alfabede Dikkate Alınan Temel İlke

"Her farklı fonemin tek bir harfe karşılık gelmesi gerektiği ilkesinden yola çıkarak, anlaşılırlığı en üst düzeye çıkarmayı hedefledik" ifadeleri bildiride yer aldı.

Özel Karakterler ve Standart Yaklaşım

Komisyon, temel Latin alfabesinde bulunmayan seslerin doğru bir şekilde temsil edilmesi için özel karakterlerin dahil edilmesi gerektiğini kabul ederek, bu işaretler için standart bir yaklaşım üzerinde mutabakata vardığını duyurdu. Alfabeyi Destekleme Çağrısı

Alfabeyi kabul eden komisyon, tüm paydaşlara bu ortak alfabeyi desteklemeleri için çağrıda bulunarak, yeni alfabeyi Türk Devletleri Teşkilatının her bir üyesine ve gözlemcilerine dağıtacağını belirtti.

Kabul Edilen Ortak Türk Alfabesi

Aşağıda kabul edilen 34 harfli Latin temelli Ortak Türk Alfabesi yer almaktadır:

IPA ST IPA ST IPA ST Aa [ɑ] Iı [ɯ] Rr [r] Bb [b] İi [i] Ss [s] Cc [ʤ] Jj [ȝ] Şş [ʃ] Çç [ʧ] Kk [k] Tt [t] Dd [d] Qq [q] Uu [u] Ee [е] Ll [l] Ūū [ʊ] Әә (Ää) [æ] Mm [m] Üü [ʏ] Ff [f] Nn [n] Vv [v] Gg [g] Ññ [ŋ] Yy [j] Ğğ [ɰ] Oo [о] Zz [z] Hh [h] Öö [œ] Xx [χ] Pp [p]

IPA: Uluslararası Fonetik Alfabe

ST: Sovetskaya Tyurkologiya Yayın Kurulu tarafından kabul edilen Latin harflerine dayalı Uluslararası Fonetik Transkripsiyon (1974)