Ortak Türk Alfabesi Üzerine Açıklamalar

TDK Başkanı Osman Mert'ten Önemli Açıklamalar

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Alfabede Değişiklik Yok

Mert, "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Ancak kullandığımız 29 harf, Türk cumhuriyetlerinin alfabelerinde yer alacak" dedi.

Tarihsel Süreç

Alfabeye yönelik çalışmaların ilk olarak 1926 yılında Bakü'de başladığını hatırlatan Mert, Sovyetler Birliği döneminde bu çalışmaların durduğunu belirtti. 1991'de İstanbul'da yeniden başlayan çalışmalar sonucunda 34 harf üzerinde uzlaşıldığını ifade etti.

Ortak Türk Dünyası Komisyonu

2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulan Ortak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun, harflerin belirlenmesi açısından önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Mert, "Toplantıda belirlenen harflerin uluslararası alfabedeki karşılıkları dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildi" diye ekledi.

Parlamentoların Onayı Gerekiyor

Mert, belirlenen harflerin onay sürecinin parlamentolar aracılığıyla devam edeceğini, ardından devlet başkanlarının onay vereceğini aktardı.

Her Lehçenin İhtiyacı Belirlenecek

Alfabenin onaylanmasının ardından yazın alanında geniş değişimler bekleniyor. Mert, "Burada tüm lehçelerin ihtiyaç duyduğu harflerin belirlenmesi esastır. Örneğin, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a ait alfabelerde de ortak vurgulanacak noktalar bulunuyor" dedi.

Sonuç olarak, Türk cumhuriyetleri arasında dil birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu projede, ortak harflerin kullanımı Türkiye ve Azerbaycan dışında diğer Türk dilli ülkeler için de önem arz ediyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Ortak Türk Alfabesi" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.