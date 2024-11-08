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Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Bir süredir gündemde en çok konuşulan ve yorumlanan konular arasında yer alan Ortak Türk Alfabesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:38
Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Bir süredir gündemde en çok konuşulan ve yorumlanan konular arasında yer alan Ortak Türk Alfabesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Ortak Türk Alfabesi kullanılması konusunda son dakika gelen bilgilere göre uzlaşı sağlandığı açıklanırken, en çok sorulan soru ise Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılmaya başlayacak sorusu oldu. Peki Ortak Türk Alfabesi nedir? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılmaya başlayacak? İşte detaylar... 


Türk dünyasının farklı kökenli dillerini ortak bir alfabe altında birleştirmeyi hedefleyen proje olarak gündeme çıkan ve Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde oluşturulan Ortak Türk Alfabesi Komisyonu, uzun süredir devam eden çalışmaları akabinde, 34  harften oluşan alfabe ile alakalı olarak hem fikir oldu.  


Bu alfabe, Türk dillerindeki asal sesleri esas alarak oluşturulduğu ifade edilirken, her harf, Türk dillerinde var olan farklı fonemleri temsil ettiği belirtildi. Böylece, Türk toplulukları arasında dilsel birlik sağlanması hedefine ulaşılması planlanıyor. 

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak


Ortak Türk Alfabesi NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK 


34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi ile alakalı varılan uzlaşı akabinde ne zaman kullanılmaya başlayacağı da merak konusu oldu. ilk defa 1991 yılında bilim insanları tarafından tartışmaların konusu  olan bu alfabe, Türkiye'deki Türk Dil Kurumu'nun öncülüğünde yapılan toplantılar sonucunda, Latin tabanlı sistemin uygulanması adına çalışma kapsamına alınmıştı. 2026 yılında Ortak Türk Alfabesi'nin kullanılmaya başlanması planlandığı ifade edilirken, Türk alemi için si baştan düzen olacağı belirtiliyor.  


Yeni Ortak Türk Alfabesi’ni hangi ülkeler kullanacak 


Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan’ın yeni Türk Alfabesini kullanacağı biliniyor. Bu ülkelerin katılımıyla, Türk dili ve kültürleri arasında daha derin bir bağ kurulması hedefleniyor.  



 

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