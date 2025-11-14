Ortaköy'de kumpir ve midye zehirlenmesi: Hijyen uyarısı

Almanya’dan gelen 4 kişilik Böcek Ailesi kumpir ve midye yedikten sonra zehirlendi; anne ve iki çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlardan hijyen uyarısı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:04
Ortaköy'de kumpir ve midye zehirlenmesi: Hijyen uyarısı

Gıda zehirlenmesi alarmı: Ortaköy vakası hijyeni gündeme taşıdı

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek Ailesi, Ortaköy’de tükettikleri kumpir ve midye sonrası rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan aileden anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti, olay gıda güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Olayın ardından uzman açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, vakayla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Göral, gıda kaynaklı şikayetlerin beslenme sonrası kısa sürede başlayabildiğini belirterek, "Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten sonra 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Göral, gıda zehirlenmelerinin temelinde hijyen eksikliğinin yattığını vurguladı. Midyenin hijyenine uyulmadığında salmonella, vibrio gibi bakteriler ve toksinlerin bulaşabileceğini, bunun özellikle yaşlılar, çocuklar, bebekler, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır tablolara yol açabileceğini söyledi.

Tüketici ve hazırlayıcılar için hijyen uyarıları

Hazırlık ve pişirme süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Göral, "Hazırlayan kişinin elleri, bıçaklar, malzemeler ve kesme tahtaları temiz olmalı; yemek yedikten sonra ellerin de temiz olması gerekiyor" dedi. Hafif vakaların dinlenme ve sıvı gıdalarla atlatılabildiğini, ancak orta ve ağır vakalarda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Mayonezli gıdalarda ekstra dikkat

Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda hijyenin önemine dikkat çekerek, uygun olmayan şartlarda Staphylococcus gibi bakterilerin üreyebileceğini ve ciddi bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar varan tablolar oluşturabileceğini söyledi. Bu nedenle yemeklerin bilinen ve güvenilir yerlerden alınması, ellerin yıkanması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması gerektiği uyarısında bulundu.

Sonuç olarak, hijyen sağlandığında gıda kaynaklı sorunların büyük ölçüde önlenebileceği vurgulanıyor.

