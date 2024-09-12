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Örümcek Adam Balıkesir'de Çocuklarla Buluştu

Ayaz Koç, Örümcek Adam kostümü ile Balıkesir’de çocuklarla vakit geçirerek, şehrin yerel lezzetlerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:54
Örümcek Adam Balıkesir'de Çocuklarla Buluştu

Örümcek Adam Geyimiyle Türkiye’yi Geziyor

81 ili dolaşan Ayaz Koç, Balıkesir’in 41’inci durağına gelerek, burada sokaklarda çocuklarla bir araya geldi.

Koç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından giydiği Örümcek Adam kostümü ile deprem bölgesini ziyaret etmiş ve orada yaşayan çocuklarla buluşmuştu. Sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde büyük bir takipçi kitlesi edinerek, Türkiye turuna başlamaya karar verdi.

Balıkesir'de Eğlenceli Anlar

Balıkesir sokaklarında çocuklarla oyunlar oynayan Koç, esnafla sohbet etti ve şehrin meşhur yemeklerinden Balıkesir köftesi hazırladı. Ayrıca, Balıkesir'in ünlü tatlısı höşmerimin tadına da baktı.

Gazetecilere bir açıklama yapan Koç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın’ın kendisine verdiği destekle bölgede vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade etti.

Çocuklarla Unutulmaz Anılar Biriktirdi

Örümcek Adam kostümünü annesi ve babası sayesinde deprem bölgesine götürdüğünü dile getirerek, "Hatay, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'da çadır kentlerde kaldım ve kaybettiği aile üyeleri olan çocuklarla oyunlar oynadım. Deprem bölgesinde yaşadıklarımın ardından Türkiye'yi gezmeye karar verdim. Gittiğim yerlerdeki güzellikleri sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Okulları ziyaret ediyorum, yöresel lezzetleri tadıyorum ve tarihi mekanlar hakkında bilgiler veriyorum," dedi.

Son olarak, 375 gündür ülkeyi gezdiğini belirten Koç, Balıkesir'de 4-5 gün geçirdikten sonra Aydın'a geçmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de...

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de...

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de...

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de...

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

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