Örümcek Adam Zonguldak'ta Cehennemağzı Mağarası'nı Ziyaret Etti

Türkiye'yi Dolaşan 'Örümcek Adam' Zonguldak'ta

Salih Ayaz Koç, Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkarak Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine geldi. İzmir'den yola çıkan Koç, burada Cehennemağzı Mağarası ve çevresindeki tarihi yerleri keşfetti.

Mağara ve Tarih

Koç, 23 yıl önce ziyarete açılan Cehennemağzı Mağarası'nın mitolojide Herkül'ün görevlerinden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, bu bölgenin kültürel değerine dikkat çekti. 'Cehennemağzı Mağarası'nı herkesin görmesini istiyorum. Bu mağara, insanların rahat nefes alabileceği bir yer ve sağlık kaynağıdır,' dedi.

Depremzedelere Destek

2020 yılındaki İzmir depreminin ardından, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde 72 gün boyunca gönüllü olarak görev alan Koç, depremzede çocuklarla ilgilenerek onlara oyunlar oynattı. 'O duygularla Türkiye turuna çıktım,' diyen Koç, diğer illerde de benzer yardımlarda bulundu.

Karşılanan İlgi

Ziyareti sırasında yerel halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılandığını belirten Koç, hayalini gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade etti. Daha sonra sahilde bulunan 2,5 metre uzunluğundaki mitolojik kahraman Herkül heykelini inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.