Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı

Osaka Expo 2025'te sağlık ve robotik pavyonlar ziyaretçilerin odağı oldu

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Japonya'nın Osaka kentinde yarın sona erecek Osaka Expo 2025, geleceğin yaşam, sağlık, ulaşım ve insan-robot ilişkilerini deneyim odaklı pavyonlarla gündeme taşıdı.

Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçiler; zamanın ötesini tasvir eden, interaktif ve vizyoner pavyonlara yoğun ilgi gösterdi. 158 ülkenin katıldığı EXPO'da, ülke pavyonlarının yanı sıra ev sahibi Japonya'nın yaşamı farklı açılardan ele alan 8 imza pavyonu bulunuyor.

Ev sahibi Japonya tarafından tasarlanan imza pavyonlar arasında 'Better Co-Being', 'Future of Life', 'Playground of Life: Jellyfish Pavilion', 'null²', 'Dynamic Equilibrium of Life', 'Live Earth Journey', 'Earth Mart' ve 'Dialogue Theater Sign of Life' yer alıyor. Bu pavyonlar, Japonya’nın önde gelen sanatçıları, düşünürleri ve tasarımcıları tarafından oluşturuldu.

Yaşamın Geleceği pavyonu

En çok ilgi çeken pavyonlardan biri, dış cephelerinden akan sularla dikkat çeken 'Yaşamın Geleceği' oldu. Ziyaretçiler ilk bölümde, Japonların antik çağlardan bugüne katkıda bulunduğu nesnelerin tarihini görüyor; bu kısım için bazen 3-4 saat kuyruk bekleniyor.

İkinci bölümde ziyaretçilere 'aiai walkie' adlı maymun görünümlü robot eşlik ediyor. 'Gelecekte 50 Yıl' başlıklı simülasyonda ise tren vagonundaymış hissi verilerek 50 yıl sonraki Japonya tasavvuru sunuluyor; burada ziyaretçiler, karşılarındaki robot ile camdan bakarak muhtemel geleceği izliyor.

Bir başka bölümde 'Pangie', 'Petra' ve 'Punica' adlı robotlar karşılıyor; üçüncü kısımda ise 1000 yıl sonra insanların ve droidlerin birlikte yaşadığı bir toplum tasviri yapılıyor. Pavyonun tasarımcısı olan Japon robot bilimci ve mühendis Hiroshi Ishiguro'nun robotu da fuarda yer alıyor.

Osaka Sağlık Hizmetleri: Yeniden Doğuş

'Osaka Sağlık Hizmetleri, Yeniden Doğuş' pavyonu, ziyaretçilere farklı bir sağlık deneyimi sunuyor. Gökyüzünden yansıyan ışıklarla aydınlanan bu alanda katılımcılar 'yeniden doğuş' deneyimine dahil oluyor.

Ziyaretçiler, belirlenen cihazlardan kendilerine çip yüklü bileklik alıyor. Bu bileklikle, hastane müşahede koridorlarını andıran kabinlere girilerek saç, cilt, beyin, kas, kemik, diş ve göz sağlığı analizleri yapılıyor. Yaklaşık 8 dakika süren işlem sonrası ziyaretçiler, saniyeler içinde harf sistemiyle vücut analiz sonuçlarına erişiyor ve çıkan tahmini sağlık sonuçlara göre 50 yıl sonraki görünümün tasviri dijital ekranda gösteriliyor.

PASONANATUREVERSE: 'Hayata Teşekkür'

Spiral kabuk formundaki PASONANATUREVERSE pavyonu, 'Hayata Teşekkür' ana konsepti etrafında şekilleniyor. Ziyaretçilerin dikkatini çeken bölümde, kırmızı sıvı dolu cam fanusun içinde ritmik olarak atan minyatür insan kalp sergileniyor. Bu minyatür kalp, indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) kullanılarak üretildi ve 'yaşam' simgesi olarak sunuldu.

iPS hücrelerini 2006'da keşfeden Nobel ödüllü Shinya Yamanaka'nın çalışması, kişiye özel tedaviler ve organ üretimi için önemli bir potansiyel taşıyor. Pavyonda ayrıca Japon kültüründen ve küresel pop kültürden bilinen bilim kurgu karakterleri Astro Boy ve Black Jack'in insan-robot ilişkisini anlatan video gösterimleri, hareket eden dijital küplere yansıtılıyor.

Gelişmiş Hava Hareketliliği İstasyonu ve eVTOL deneyimi

Havacılık teknolojilerine ilgi duyan ziyaretçiler, Gelişmiş Hava Hareketliliği İstasyonu (Advanced Air Mobility Station)'ına yoğun ilgi gösterdi. İstasyonda görsel, işitsel ve zemin titreşimleriyle ziyaretçilere eVTOL tipi araçla uçuyormuş hissi veren yaklaşık 15 dakikalık bir deneyim sunuluyor.

Deneyimin ardından ziyaretçiler, ana salonda sergilenen ve her köşesinde ikişer pervane bulunan elektrikli motorla çalışan SkyDrive aracını yakından inceleyebiliyor. İstasyonda, uçak ve helikopterlerden farklı olarak eVTOL hava araçlarının kişisel yolculuklarda daha hızlı seyahat imkanı sağlayabileceği anlatılıyor.

Osaka Expo 2025, ziyaretçilere sağlık teknolojileri, insan-robot etkileşimi ve geleceğin ulaşım çözümlerine dair somut deneyimler sunarak fuarın kapanışına doğru yoğun ilgiyi sürdürdü.

