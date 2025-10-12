Osaka EXPO 2025: Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Osaka EXPO 2025'te Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonu şimdiye kadar 1,2 milyondan fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçi Sayısı ve İlgi

Fuarın ana teması 'Hayatları Bağlamak' kapsamında, Türkiye 900 metrekarelik alanda kendini tanıtıyor. Tokyo Ticaret Başmüşaviri ve Expo Komiseri Yardımcısı Sedat Yıldız pavyonun şimdiye kadar 1,2 milyon ziyaretçi barajını aştığını ve pavyonun günlük ortalama 8 bin ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Yıldız, bu yoğun ilginin pavyonun EXPO'nun en çok ilgi çeken alanlarından biri olduğunu gösterdiğini, özellikle gastronomi deneyimleri sunulan bölümlerin ziyaretçi akışını artırdığını belirtti.

Pavyon Teması ve Mimari

Yıldız, pavyonun ana temasının Medeniyetlerin Altın Çağı olduğunu ve temanın gün kavramından yola çıkarak tasarlandığını ifade etti. Pavyonda gün ışığı ve karanlığı simgeleyen döngü, Türk bayrağındaki ay ve yıldız ile Japon bayrağındaki güneş sembollerinin senteziyle anlatılıyor.

Pavyonun merkezinde güneş ve ay sembollerinin yer aldığını, böylece gündüzle geceyi, geçmişle geleceği ve gelenekle yeniliği birleştiren bir denge anlayışının benimsendiğini söyledi. Mimari tasarımda Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerinden ilham alındığını, cephelerin dalga formunda ve dikey boru profillerle kurgulandığını, sol cephenin Akdeniz'i sağ cephenin ise Karadeniz'i temsil ettiğini belirtti.

Girişte yer alan bor kaplı ağaç figürü ile Türkiye'nin zengin bor rezervine vurgu yapıldığını, iç mekânda ise Kapadokya peri bacaları ve Göbeklitepe motiflerinden esinlenen öğelerin ülkenin kültürel hafızasını yansıttığını vurguladı.

Ertuğrul Fırkateyni ve Duygusal Bağ

Yıldız, Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu belirterek ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında Ertuğrul Fırkateyni enstalasyonunun öne çıktığını söyledi. Facianın hikayesini öğrenen ziyaretçilerde güçlü duygusal bağların oluştuğu ifade edildi.

Vizyon ve İşbirliği

Yıldız, pavyonun amacının Türkiye'yi hem geçmişin medeniyeti hem de geleceğe yön veren bir aktör olarak tanıtmak olduğunu, sürdürülebilirlik, uyum ve barış vizyonunu taşıdığını belirtti. Geçmişin bilgeliğini geleceğin teknolojisiyle buluşturarak Türkiye'nin uluslararası imajına hem köklü miras hem de çağdaş vizyon boyutu kazandırdıklarını söyledi.

Osaka EXPO 2025'in Türkiye için yalnızca bir sergi olmanın ötesinde geleceğe dair vizyon paylaşımı olduğuna dikkat çeken Yıldız, fuar kapsamında Türkiye Yüzyılı hedeflerinin dünyaya tanıtıldığını ve bunun ekonomik işbirliklerinin önünü açtığını sözlerine ekledi. Fuar 13 Ekim'de sona erecek.

