Osaka EXPO 2025: Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Osaka EXPO 2025'te 900 m²'lik Türkiye pavyonu 1,2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı; günlük ortalama 8 bin ziyaretçi ile yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:32
Osaka EXPO 2025: Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Osaka EXPO 2025'te Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonu şimdiye kadar 1,2 milyondan fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçi Sayısı ve İlgi

Fuarın ana teması 'Hayatları Bağlamak' kapsamında, Türkiye 900 metrekarelik alanda kendini tanıtıyor. Tokyo Ticaret Başmüşaviri ve Expo Komiseri Yardımcısı Sedat Yıldız pavyonun şimdiye kadar 1,2 milyon ziyaretçi barajını aştığını ve pavyonun günlük ortalama 8 bin ziyaretçi ağırladığını bildirdi.

Yıldız, bu yoğun ilginin pavyonun EXPO'nun en çok ilgi çeken alanlarından biri olduğunu gösterdiğini, özellikle gastronomi deneyimleri sunulan bölümlerin ziyaretçi akışını artırdığını belirtti.

Pavyon Teması ve Mimari

Yıldız, pavyonun ana temasının Medeniyetlerin Altın Çağı olduğunu ve temanın gün kavramından yola çıkarak tasarlandığını ifade etti. Pavyonda gün ışığı ve karanlığı simgeleyen döngü, Türk bayrağındaki ay ve yıldız ile Japon bayrağındaki güneş sembollerinin senteziyle anlatılıyor.

Pavyonun merkezinde güneş ve ay sembollerinin yer aldığını, böylece gündüzle geceyi, geçmişle geleceği ve gelenekle yeniliği birleştiren bir denge anlayışının benimsendiğini söyledi. Mimari tasarımda Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerinden ilham alındığını, cephelerin dalga formunda ve dikey boru profillerle kurgulandığını, sol cephenin Akdeniz'i sağ cephenin ise Karadeniz'i temsil ettiğini belirtti.

Girişte yer alan bor kaplı ağaç figürü ile Türkiye'nin zengin bor rezervine vurgu yapıldığını, iç mekânda ise Kapadokya peri bacaları ve Göbeklitepe motiflerinden esinlenen öğelerin ülkenin kültürel hafızasını yansıttığını vurguladı.

Ertuğrul Fırkateyni ve Duygusal Bağ

Yıldız, Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu belirterek ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında Ertuğrul Fırkateyni enstalasyonunun öne çıktığını söyledi. Facianın hikayesini öğrenen ziyaretçilerde güçlü duygusal bağların oluştuğu ifade edildi.

Vizyon ve İşbirliği

Yıldız, pavyonun amacının Türkiye'yi hem geçmişin medeniyeti hem de geleceğe yön veren bir aktör olarak tanıtmak olduğunu, sürdürülebilirlik, uyum ve barış vizyonunu taşıdığını belirtti. Geçmişin bilgeliğini geleceğin teknolojisiyle buluşturarak Türkiye'nin uluslararası imajına hem köklü miras hem de çağdaş vizyon boyutu kazandırdıklarını söyledi.

Osaka EXPO 2025'in Türkiye için yalnızca bir sergi olmanın ötesinde geleceğe dair vizyon paylaşımı olduğuna dikkat çeken Yıldız, fuar kapsamında Türkiye Yüzyılı hedeflerinin dünyaya tanıtıldığını ve bunun ekonomik işbirliklerinin önünü açtığını sözlerine ekledi. Fuar 13 Ekim'de sona erecek.

Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonunu şimdiye kadar 1,2...

Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonunu şimdiye kadar 1,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Tokyo Ticaret Başmüşaviri ve Expo Komiseri Yardımcısı Sedat Yıldız, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonunu şimdiye kadar 1,2...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü
2
Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı
3
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma
4
Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi
5
Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi
6
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
7
Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?