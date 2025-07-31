Osimhen'in Dönüşü: Kayserili Neslihan Teyze'nin Sevinci

Osimhen'in Dönüşü Kayserili Neslihan Teyze'yi Çok Sevindirdi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e özel örgü bebekler hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız futbolcunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Osimhen ile özdeşleşen maske detayıyla birlikte oluşturduğu bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya hediye eden Demir, Galatasaray'ın davetiyle geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Galatasaray ile Bellona Kayserispor maçını izledi. Osimhen'in yeniden dönüşü ise Demir'i son derece sevindirdi.

“Osimhen Oğlum Olmuş Gibi”

Ailesi ve sarı-kırmızılı camiada “Osimhen Teyze” olarak bilinen Demir, 26 yaşındaki santrforun Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelişini Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki evinde televizyondan canlı izledi. Demir yaptığı açıklamada, yıldız golcünün Galatasaray'ı tercih etmesine duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“4 evladım vardı, 5'incisi Osimhen oğlum oldu. Onu çok seviyorum. Sezon bittiğinden beri her gün onu beklemekle geçti. Çok şükür geldi. Kayseri'ye gelince karşılamaya gideceğim. Menajeri, Osimhen'in Kayseri'ye gelince benimle görüşeceğini söyledi. Ona ziyafet çekeceğim; Kayseri mantısı, pastırma, bulgur pilavı yedireceğim.”

“Menajeriyle Sürekli Görüşüyorum”

Demir, yıldız golcünün Türkiye'de çok sevildiğini belirterek, “Çok takım istedi ama o bizi sevdiği için başka takıma gitmedi. Buradaki herkes onu seviyor, 7'den 70'e herkes ona hayran.” dedi. Galatasaray camiasına da hayırlı olsun diyerek, menajeriyle sürekli görüştüğünü açıkladı.

“Ona hediye ettiğim bebek, torunum Haly için ördüğüm bir şey. Osimhen'le görüştüğüm gün, başkana 'Osimhen'in Galatasaray'da kalması için elimden geleni yaparım. Gerekirse tavuklarımı, kuzularımı satarım.' dedim, tavukları satışa çıkardım. Bunu Osimhen'e de söyledim. 'Bizimle kalman için hayvanlarımı bile satarım.' dedim ve bana gülerek karşılık vermişti.” diye ekledi.

Neslihan Demir'in eşi Kazım Demir de Osimhen'in transfer sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Başka takımlarla görüşme haberi çıktığında üzüldüklerini söyleyen Demir, “Ama Osimhen buradaki sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Sonuçta Galatasaray'ımıza geldi. Kadromuz dünya yıldızlarıyla doldu. Bu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e maske detayının da yer aldığı bebek örmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız oyuncunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e maske detayının da yer aldığı bebek örmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız oyuncunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.