Osman Aşkın Bak: Aydın'da 'Terörsüz Türkiye' ve Spor Tesislerinde Devrim

Osman Aşkın Bak Aydın'da konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da yaptığı açıklamada ülke gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Bak, hem güvenlik hem de gençlik politikalarında yürütülen çalışmaların hızlandığını vurguladı.

Ziyaret ve teşkilat mesajı

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan gibi isimlerin AK Parti'ye katılmasıyla kentteki heyecanın arttığını belirtti.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahada olduklarını belirterek, teşkilatların hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi: "Hep birlikte güçlü Türkiye" mottosuyla teşkilat başkanlığının hazırladığı program kapsamında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Spor yatırımları ve gençlik projeleri

Bakan Bak, Aydın'a yapılan güçlü yatırımları ve şehrin spor kenti olma hedefindeki ilerlemeyi aktardı. Öğrencilerin barınma ve burs ihtiyaçlarının karşılandığını, gençlere 5 yıldızlı otel rahatlığında yurt hizmeti verildiğini ifade etti.

Bu yaz gençlik kamplarında yaklaşık 200 bin genci misafir ettiklerini belirten Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spordan gelmesinin ülke çapında spor tesislerinde adeta bir devrim yarattığını söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, Türkiye’nin spor tesislerinde adeta bir devrim yaşamasını sağlamıştır. Türkiye'de her ilde, ilçede spor tesisi, yüzme havuzları yapılmakta. Bu zamana kadar 12 milyon gencimize, insanımıza yüzme öğrettik. Bakın devletin gücünü, spor tesislerine yaptığı yatırımı görüyorsunuz."

Bağımlılıkla mücadele ve birleştirici güç olarak spor

Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadeleye önem verdiklerini belirten Bak, "Uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu etkin araç olarak kullanıyoruz. Her yerde tesis yaparak çocukları amatör, üniversite ve okul spor kulüpleri vasıtasıyla spora yönlendiriyoruz. Spor iyileştirir, birleştirir. Sporun birleştirici gücünü hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları

"Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarına da değinen Bak, proje ile ilgili şunları kaydetti: "Teşkilatlarımız sahada. Bu süreci en iyi şekilde yönetip ülkemizi terör belasından kurtarmak için bütün teşkilatlarımızla beraber çalışıyoruz. Bunu hep beraber güçlü bir şekilde, bir olarak başarmamız gerekiyor, buna yürekten inanıyoruz. Sadece teröre harcanan para 2 trilyon dolar. Bunlarla neler yapılır? Dolayısıyla bizim artık birliğe, beraberliğe, büyüyen gelişen güçlü Türkiye'ye hızlıca ilerlememiz gerekiyor. Hep birlikte güçlü Türkiye diyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız."

Milli teknoloji ve gençlik merkezleri

Bakan Bak, Türkiye'nin savunma sanayiine yapılan yatırımlara dikkat çekerek gençlere yönelik projeleri anlattı: "Gençlerimizi özellikle gençlik merkezlerinde dene yap atölyeleriyle beraber milli teknoloji hamlesini aşılıyoruz. Kendi uçağımızı, yüksek teknolojimizi yapmalıyız. Yapay zekayı kullanan gençlerimizi yetiştirmeliyiz."

Ayrıca Bakan, 110 bin genci Çanakkale'ye götüreceklerini ve milli-manevi değerlerin gençlere aşılanacağını söyledi.

Programa katılanlar

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bak (sağ4), bu kapsamda Aydın Valiliğini ziyaret etti.