Osman Aşkın Bak Hatay'da: 9. Altınözü Zeytin Festivali'nde 'Hizmet İçin Geldik'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festivalde yaptığı konuşmada hem bölgenin üretim değerlerine hem de deprem sonrası yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Konuşmasına festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başlayan Bakan Bak, zeytin ve zeytinyağını sevdiğini, sofradan eksik etmediğini söyledi ve festivale özellikle zeytinyağının inceliklerini öğrenmek için geldiklerini aktardı.

"Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bak, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı üzüntü ve sürecin birlikte yaşandığını hatırlattı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgeye yönelik yürütülen imar ve inşaat faaliyetlerini överek, "Böyle bir şeyi başarmak ancak iradeyle, liderlikle, eserle, hizmetle ve milletiyle beraber hareket eden bir liderin vasfıyla olur" dedi. Ayrıca, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "250 bininci konutun anahtarını verdik, 300 bini, 350 bini verdik" ve bu süreçte 100 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Hatay'da yürütülen yatırımlara da değinen Bak, yurtlar, havuzlar, futbol sahaları ve spor salonları inşa ettiklerini, hiçbir yeri ayırt etmeden belediyelere destek verdiklerini belirtti. Cumhuriyetçi mesajlarla, "Bugün de Altınözü'nde Gençlik Merkezi'nin temel atıyoruz. Hizmet, çalışmak bizden, takdir milletimizden. O yüzden durmak yok, yola devam." dedi.

Bakan Bak, terörsüz bir Türkiye ile daha fazla hizmet üreteceklerini söyleyerek, sporda Hatay'da daha güzel işler yapılacağına inandığını; "Büyük stadyumun onarımına başladık, yapıyoruz. Salonlar, futbol sahaları, havuzlar yapıyoruz ve sadece 2 yıl içerisinde 4 yurdu bitirip öğrencilerimizi yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Bu başarılarda birlik, beraberlik ve yerel aktörlerin uyumunun önemine dikkat çekti.

Diğer Konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı da Altınözü zeytininin önemine dikkat çekerek, bu değeri korumak ve geliştirmek amacıyla ilçede Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nü hizmete aldıklarını açıkladı. Masatlı, burada yetişen zeytin ve zeytin ürünlerinin dünya piyasalarına daha kaliteli ve marka olarak sunulmasının hedeflendiğini belirtti ve üretimde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da konuşmalarında festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler festival alanındaki stantları gezdi.

