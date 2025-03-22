Osman Sınav İçin AKM'de Tören Düzenlendi

Osman Sınav İçin Anma Töreni

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sınav’ın eserleri ve Türk televizyonuna kazandırdıkları hakkında duygu dolu konuşmalarda bulundu.

Kayıp ve Anılar

69 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Osman Sınav’ın çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav, taziyeleri kabul etti. Törene, sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı; aralarında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ve oyuncu Ahmet Yenilmez yer aldı.

Sözler ve Anılar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, konuşmasında "Osman Sınav, milletimizin hikayesini anlatan gerçek bir sanat adamıydı" dedi. Ayrıca, Sınav’ın eserlerinin Türk toplumunun ruhunu yansıttığını belirtti. Mumcu, Sınav’ın mirasının nesiller boyunca izleneceğini vurgulayarak, "Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Aile ve Topluluk Olma Vurgusu

Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, babasının sadece bir yönetmen değil, birçok insana aile gibi yaklaştığını belirtirken, "Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" dedi. Aileye kattığı değerleri de vurgulayan Sınav, babasının sevgisini derinlemesine hissettirdiğini ifade etti.

Eğitim ve Arkadaşlık

Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Sınav’ın öğrencilik döneminden bahsederek, onun vefalı bir dost ve disiplini yüksek bir öğrenci olduğunu dile getirdi. İdrisoğlu, Sınav’ın televizyon dizi anlayışına getirdiği yenilikleri ve projelerini de anarak, birçok kuşağın onun dizileriyle büyüdüğünü belirtti.

Hatıralarla Dolup Taşan Anlar

Metin Ergen, Sınav ile birlikte yaşadığı anılardan bahsederek, onun düşünce yapısını ve projelerini paylaşırken, "Herhalde yapmak istediği projeleri, yaptıklarından daha fazladır" şeklinde konuştu.

Cenaze Töreni

Usta yönetmen Osman Sınav’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.