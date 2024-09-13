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Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

Çorum'daki Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali, renkli etkinliklerle yerel kültürü tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:02
Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmancık Belediyesi tarafından organize edilen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, coşkulu bir kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisi ile başladı.

Kortej Yürüyüşü ve Mehteran Gösterisi

Festivalin başlangıcı, Kaymakamlık önünden Belediye Meydanı'na doğru gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile kutlandı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geleneksel halk oyunları ve mehteran gösterileri ile devam etti.

Önemli Konuşmalar

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, festivale katılanlara yönelik yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için festivalin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, her yıl geleneksel olarak çeltik hasadının başlangıcında bu festivali düzenlediklerini belirtti. Gelgör, festivalin, Osmancık pirincini tanıtmak adına önemli bir fırsat sağladığını ifade etti. "Marka değeri yüksek olan, yurt dışında da tanınan Osmancık pirincimiz, her markette bulunuyor. Bu yılki etkinliğimizi halkımızın desteğiyle kamudan bütçe almadan gerçekleştiriyoruz. Tüm Osmancık halkıyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Pirinç İkramları ve Etkinlikler

Etkinliğe katılanlara yılın ilk çeltik hasadından elde edilen pirinçle yapılan pilav ikram edildi. Festival programı çerçevesinde, 14 Eylül Cumartesi günü yağlı güreş müsabakaları ve 22 Eylül Pazar günü rahvan at yarışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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