Osmancık'ta Heyecan Dolu Enduro Motosiklet Yarışları Gerçekleşti

Osmancık'ta Motosiklet Tutkunlarına Özel Yarışlar Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmancık Belediyesi ve Osmancık Enduro Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Enduro Motosiklet Yarışları, 60 sporcunun katılımıyla renklendi.

Yarış Parkuru Zorlu Engellerle Dolu

Festival alanında oluşturulan özel motosiklet parkurunda yarışmacılar, taş, kütük, lastik ve rampa engellerini aşarak kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Yarışların sonunda, veteran, hobi, usta ve prestij kategorilerinde başarılı olan yarışmacılara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Belediye Başkanı Gelgör’den Önemli Açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, motosiklet tutkunlarının istekleri doğrultusunda ilçeye bir enduro yarış parkuru inşa ettiklerini belirtti. Gelgör, sözlerine şöyle devam etti: "Osmancık her şeyin en güzeline layık. Yaptığımız her etkinlik en iyisi, en güzeli olmalı. Bugün burada bölgenin en güzel enduro yarışlarını yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu etkinliğin ulusal çapta hatta uluslararası önem kazanmasını diliyorum."

Bu etkileyici etkinlik, Osmancık'ın motosiklet tutkusunu ve spor camiasına olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.