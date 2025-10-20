Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

Osmancık'ta Kızılırmak Nehri'ne yapılacak şişme kauçuk savak projesinin temeli atıldı; proje turizm, sosyal hayat ve elektrik üretimi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:52
Temel Atma Töreni ve Yetkililerin Açıklamaları

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne inşa edilecek şişme kauçuk savak projesinin temeli atıldı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, projenin sadece bir altyapı yatırımı olmadığını, Osmancık'ın vizyonunu ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çalgan, "İnanıyorum ki bu proje sadece bugünün değil, yarının Osmancık'ı için de bir dönüm noktası olacaktır. Temelini attığımız bu eser, ilçemize hayırlı olsun, bereket getirsin, güzellik getirsin." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi vererek şişme kauçuk savak projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, projeyi tarihi bir işaret olarak nitelendirerek, "Projenin bitimiyle birlikte Osmancık sosyal, kültürel, turizm bakımından çok üst düzey noktaya gelecek." diye konuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör projenin turizme katkısını vurguladı ve projenin tamamlanmasının ardından elektrik üretileceklerini belirterek, "Şişme savak Osmancık'a değer katacak, vizyonunu geliştirecek ve sportif faaliyetleri geliştirecek bir projedir. Sadece bununla kalmıyor, burada kendi elektriğimizi de kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ise projeyle Kızılırmak Nehri'nin Osmancık ilçe merkezi geçişinde su seviyesinin yükseltileceğini söyledi. Yaroğlu, "Proje, şehrimizin daha da güzelleşmesine katkı sağlayarak değer katacak. Toplam 150 milyon lira maliyetli lastik savak imalatına bugün itibarıyla başlıyoruz." dedi.

Yaroğlu ayrıca Kızılırmak Nehri'nin Osmancık ilçe merkezinde kalan kısmında temizlik çalışması yapılacağını da ekledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

