Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Çorum Osmancık'ta Osmancık pirincini tanıtmak amacıyla düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı; etkinlik 14 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 01:32
Osmancık pirinci için kültür, sanat ve tanıtım buluşması

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festival, bölgenin en önemli ürünlerinden olan Osmancık pirincinin tanıtılmasını amaçlıyor.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, açılış töreninde yaptığı konuşmada festivalin Osmancık'ın tarihinden, kültüründen ve özellikle pirincinden aldığı güçle düzenlendiğini vurguladı. Atak, "Bugün sadece bir festival değil, aynı zamanda dostluğumuzu ve kültürel değerlerimizi paylaşma fırsatıdır." dedi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festival, ziyaretçilere kültürel etkinlikler ve tanıtım olanakları sunuyor. Etkinlikler 14 Eylül'e kadar devam edecek.

