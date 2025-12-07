Osmancık’ta Trafik Denetimi: 26 Sürücüye 185 bin 442 TL Ceza

Osmancık’ta trafik denetimleri: 26 sürücüye 185 bin 442 TL ceza

Denetim detayları

Çorum’un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından, 58 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere toplam 185 bin 442 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalar, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan koordinesinde yapıldı.

Denetimler kapsamında ilçe merkezinde 4 farklı noktada eş zamanlı sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca umuma açık 3 dernek lokali, 1 lokal ve 9 iş yerini kontrol etti.

Uygulamalarda toplam 1 bin 592 şahıs ile 414 araç ve sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal eden veya evraklarında eksiklik tespit edilen 26 araç sürücüsüne toplam 185 bin 442 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler neticesinde 1 araç trafikten menedilirken, askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında gerekli tebligat işlemi yapıldı.

ÇORUM'UN OSMANCIK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 58 PERSONELİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE TOPLAM 185 BİN 442 TL CEZA KESİLDİ.