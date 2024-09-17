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Osmancık'ta Yeni Mahsul Pirinç İkramı

Osmancık'ta yeni mahsul pirinçten yapılan pilav, D 100 karayolunda sürücülere dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:47
Osmancık'ta Yeni Mahsul Pirinç İkramı

Osmancık'ta Pilav İkramı ve Festival Coşkusu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yeni mahsul pirinçle hazırlanan pilav, D 100 karayolunda seyahat edenlere özel bir etkinlik dahilinde ikram edildi. Bu ikram, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Festival çerçevesinde, D 100 karayolu üzerindeki Koyunbaba Türbesi önünde dev kazanlarla pilav pişirildi. Osmancık Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Eskiadam ve Ahmet Özoğlu, yoldan geçen araçları durdurarak, sürücülere ve içindeki yolculara pilav sundu.

Pirinç Yarışması

Bunun yanında, pilav ikram edilen misafirlere, festival çerçevesinde organize edilen "Ayıkla pirincin taşını" adlı yarışmaya katılmaları için davet yapıldı. Yarışma kapsamında gizlenmiş taşları bulan katılımcılara 5 kilogram, bulamayanlara ise 1 kilogram pirinç ödül olarak verildi.

Etkinliklerin İlgi Görmesi

Eskiadam, AA muhabirine verdiği demeçte, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin yüksek bir katılım ile karşılandığını belirtti. Osmancık pirincini tanıtmayı öncelikli amaçları olarak vurgulayan Eskiadam, bu tür organizasyonların ilçenin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Eğlenceli Bir Deneyim

Eskiadam, "İlçemizden geçerken Osmancık pirinci ile yapılan pilavın tadına bakma şansı bulan herkese teşekkür ederiz. Pilav ikramı sırasında düzenlediğimiz yarışmalarla birlikte çok eğlenceli bir etkinlik yaşandı. Festivalimiz çeşitli aktivitelerle zenginleşerek devam edecek." diye konuştu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

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